Consultórios Municipais realizarão ações preventivas e gratuitas referentes ao “Dia D da Mulher”

Atendimento será neste sábado, dia 15, das 8h às 16h, em todos os Consultórios Municipais.

Dando continuidade ao calendário de programações desenvolvidas especialmente para celebrar o mês das mulheres, a Secretaria Municipal da Saúde realizará o tradicional “Dia D da Mulher”, neste sábado (15.mar). A ação ocorrerá, das 8h às 16h em todos os Consultórios Municipais, oferecendo ao público feminino serviços preventivos através de atendimento gratuito para coleta de exame Papanicolau, solicitação para Mamografia, além de orientações gerais.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, explica que o evento integra as atividades do Março Pink, desenvolvido pela Pasta. “Este dia foi criado com o objetivo de conscientizar a população sobre priorizar os cuidados com a saúde e que a prevenção é sempre o melhor caminho, por isso, é muito importante que as mulheres compareçam para a realização dos exames preventivos”, destaca.

Os profissionais farão a coleta de Papanicolau e exame físico das mamas, além de solicitar mamografias, em caso de necessidade. Para participar da ação e realizar o exame preventivo e o físico das mamas é possível ir à unidade e agendar com antecedência ou por livre demanda no sábado. Para atendimento, basta ser moradora de Votuporanga, apresentar documento de identidade, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).