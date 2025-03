Guarda municipal tem arma e moto furtadas após atropelar mulher e cair em avenida de Rio Preto 

Acidente aconteceu na Avenida Domingos Falavina. Suspeitos não foram identificados.

Um guarda civil municipal (GCM) teve a arma e a motocicleta furtadas após atropelar uma mulher e cair em uma avenida de São José do Rio Preto/SP, na manhã desta quarta-feira (12.mar).

O crime foi registrado por câmeras de segurança na Avenida Domingos Falavina. Na imagem, é possível ver o momento em que uma mulher atravessa a via. O GCM não consegue desviar e atinge a pedestre. Em seguida, os dois caem na via.

Enquanto o guarda municipal é socorrido por moradores do local, dois homens se aproximam em outra moto. Um deles se aproveita da situação e foge levando a motocicleta e a arma particular do GCM.

O caso foi apresentado à Polícia Civil e vai ser investigado. Segundo o registro policial, o guarda municipal e a pedestre tiveram ferimentos leves.

Durante a tarde, a motocicleta foi localizada dentro do perímetro urbano de Rio Preto. Até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado.

*Com informações do g1