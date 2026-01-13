Conseg realiza reunião nesta terça-feira para prestação de contas 

Na pauta constam balanço da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança e das polícias Civil e Militar; encontro também debate o planejamento da segurança pública em Votuporanga.

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Votuporanga realiza nesta terça-feira (13.jan) a primeira reunião ordinária de 2026. O encontro será realizado às 8h30, na Unifev Centro, localizada na Rua Pernambuco, nº 4.196.

Aberta à comunidade, a reunião terá como pauta a prestação de contas da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, com a presença do titular da Pasta, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, que apresentará as ações desenvolvidas ao longo de 2025, além das perspectivas e do planejamento para 2026. Também haverá espaço para apresentações das Polícias Civil e Militar sobre seus respectivos trabalhos.

A reunião será conduzida pelo presidente do Conseg, Pedro Schnack, que reforça o convite à participação popular: “O Conseg é um espaço fundamental de diálogo e participação popular, onde a comunidade pode acompanhar, contribuir e colaborar com as políticas de segurança pública do município. Por isso, convidamos toda a população interessada nesse tema a participar da reunião, acompanhar as ações e contribuir com sugestões para fortalecer a segurança pública em Votuporanga.”