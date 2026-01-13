CAVinho perde para a Chapecoense e cai na 2ª fase da Copinha  

Chape resolve o jogo no primeiro tempo e avança para enfrentar o Grêmio na próxima fase. Data, horário e local do confronto ainda serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).
A trajetória do CAVinho chegou ao fim na Copinha 2026, na noite desta segunda-feira (12.jan), ao conhecer sua primeira derrota para a Chapecoense, por 2 a 1, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, em duelo válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Com a bola rolando…
A Pantera Alvinegra, do técnico Marcus Viola, começou o duelo com: Felipe; Yago Martins, Dionísio, Vytor Galdino e Luiz Henrique; Gabriel Santos, Yago Moreira e Yuri; Glaucon, Thalysson e Milani.
A Chapecoense demostrou superioridade e aproveitou dois vacilos do CAVinho para abrir o placar logo aos 6 minutos, após Gleidson cruzar da direita e Kassio, livre, completar para o gol. Indefensável para o arqueiro Felipe.
Os visitantes mantiveram o ímpeto e aos 16 ampliaram após uma falha da defesa do CAVinho. No lance, o goleiro Kainã cobrou o tiro de meta, a zaga alvinegra ‘bugou’ e a bola ficou com atacante Gleidson, que agradeceu a colaboração, do lado direito, dentro da área, chutou cruzado, rasteiro, no canto direito de Felipe, que nada pôde fazer para evitar o segundo gol da Chape.
Na segunda etapa, o CAVinho quase diminui aos seis, quando Yago Moreira, dentro da área pelo lado direito, ajeitou para a perna esquerda, chutou e a bola passou perto da trave direita de Kainã.
Aos 11, Felipe fez grande defesa e impediu o terceiro da Chapecoense, quando após cruzamento, Igor, livre na pequena área, cabeceou e o arqueiro da Pantera Alvinegra espalmou.
Aos 36, depois de bola cruzada da esquerda, Gabriel Rodrigues cabeceou e Kainã defendeu.
Aos 50 minutos, o CAVinho martelava e Jackson recebeu uma assistência rebatida, quase na linha da grande área, momento em que girou e bateu bonito de canhota no canto direito de Kainã, para descontar o placar para o time de Votuporanga.
Apesar do gol alvinegro, a reação não foi suficiente para evitar o final do jogo em 2 a 1 para a Chapecoense, que agora enfrentará o Grêmio na terceira fase da Copinha. O clube gaúcho venceu o Atlético-BA, mais cedo, por 4 a 1. A data, horário e local do confronto ainda serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).
Campanha do CAVinho na Copinha 2026
O CAVinho, integrou o Grupo 1 da 56ª edição da Copinha, uma vez que Votuporanga foi cidade-sede. Na primeira fase, a Pantera Alvinegra venceu o Galvez-AC na estreia, derrotou o Falcon-SE e empatou com o Grêmio. Com sete pontos, a equipe ficou em segundo na chave por conta dos critérios de desempate.
Na segunda fase, o CAVinho mediu forças com a Chapecoense, líder do Grupo 1, sediado em Santa Fé do Sul.