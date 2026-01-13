Jogador fratura antebraço na Arena Plínio Marin e deixa jogo de ambulância 

O zagueiro Gabriel Vidal, do Água Santa, passou por cirurgia e deve ficar afastado dos gramados por um período entre três e quatro meses.

O zagueiro Gabriel Vidal, do Água Santa, sofreu uma fratura nos ossos do antebraço durante a derrota por 1 a 0 para o Clube Atlético Votuporanguense, em jogo disputado no último sábado (10.jan), válido pela 1ª rodada da Série A2 do Paulistão.

O jogador de 28 anos caiu feio ao disputar uma bola no alto com Daniel. O lance, ocorrido aos 27 minutos do 2º tempo, nasceu a partir de um tiro de meta do Votuporanguense, que já havia aberto o placar.

Vidal ficou estático no gramado, e os jogadores rapidamente pediram atendimento médico. O meia-atacante, por sua vez, não sofreu qualquer tipo de lesão.

A ambulância entrou no gramado para socorrer o zagueiro. Ele foi imobilizado antes de ser colocado em uma maca e, posteriormente, dentro do veículo.

O jogo acabou paralisado por seis minutos em meio ao atendimento. Vidal, que saiu aplaudido pelos torcedores alvinegros, deu lugar a Vitão.

Hoje, o Água Santa informou que o zagueiro “sofreu uma fratura nos ossos do antebraço esquerdo”. O atleta, que já passou por cirurgia, deve ficar afastado dos gramados por um período entre três e quatro meses.