Museu expõe obras em homenagem ao 82º aniversário de Votuporanga

Obras contam a história da cidade e ficam expostas até o dia 01 de setembro.

Para comemorar os 82 anos de Votuporanga, o Museu Municipal “Edward Coruripe Costa” exibe uma exposição especial que levará os visitantes ao passado da cidade, para conhecerem como era a terra das brisas suaves. Através de fotos e pinturas do acervo do Museu, é possível reviver um pouco mais sobre a história do Município. O Museu é mantido pela Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria da Cultura e Turismo.

Os quadros com imagens desde a fundação do Município até a década de 80 contam a história da chegada dos primeiros desbravadores até a aquisição de terras da empresa Theodor Wille e a construção de casas.

A exposição está aberta à visitação até o dia 01 de setembro, de terça a sexta, das 9h30 às 19h, e aos sábados, das 15h às 20h. O Museu Municipal está localizado no terceiro piso do Centro de Cultura e Turismo, na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, no Parque da Cultura.