Grupo EMS compra farmacêutica Medley com oferta superior a R$ 3,15 bilhões

A conclusão do negócio ainda depende do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do cumprimento de outras condições regulatórias.

O Grupo EMS confirmou a compra da farmacêutica Medley, especializada em medicamentos genéricos, numa transação que superou os US$ 600 milhões (cerca de R$ 3,15 bilhões). A informação foi antecipada pelo Estadão/Broadcast.

O negócio agora será submetido ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Segundo pessoas a par das negociações, a francesa Sanofi, dona da Medley, confirmou a EMS como vencedora numa teleconferência com os interessados na manhã desta sexta-feira (6.mar). Estavam no páreo também as empresas Hypera, a indiana Sun Pharma e Aché.

O Grupo EMS quer manter a Medley independente, preservando a estrutura de gestão, os colaboradores e inclusive os patrocínios, disse o vice-presidente da EMS, Marcus Sanchez. “A Medley tem vida própria, temos total interesse em todos os ativos e colaboradores”, afirmou o executivo durante teleconferência para explicar a aquisição.

Segundo ele, por enquanto a companhia continuará sendo gerida pela francesa Sanofi até que haja a aprovação no Cade, o que, em sua avaliação, pode demorar até um ano. A expectativa da empresa, no entanto, é que a análise seja mais célere, uma vez que o mercado farmacêutico não tem grande concentração. “Achamos que podemos ter um retorno positivo ainda este ano.”

O executivo afirmou, ainda, que espera colher bons frutos com a integração dos ativos e que a companhia ganhará posição de maior relevância após a integração.

