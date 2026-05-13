Robinho Jr. vive baixa com Cuca no Santos, recusa sub-20 e pode deixar o clube na próxima janela 

Comissão ainda não vê jogador pronto para ter sequência; estafe mira proposta da Europa.

O Santos vê um impasse se formar em relação a Robinho Jr. desde sua renovação, selada em 17 de abril deste ano. O garoto de 18 anos não tem interesse em atuar no sub-20 sem um plano de carreira e Cuca não parece ter a intenção de usá-lo no time: ele não entra em campo há mais de um mês.

O último jogo do atacante pelo time profissional foi em 8 de abril, contra o Deportivo Cuenca, pela Copa Sul-Americana. Ele tem treinado normalmente e está integrado ao elenco profissional, mas fez apenas oito jogos na temporada até agora.

No ato da renovação, em abril, houve uma promessa informal de que Robinho Jr. seria mais usado, mas a conversa não se concretizou justamente porque a avaliação da comissão técnica de Cuca é de que o jovem ainda não está totalmente apto a fazer a diferença no time titular.

O estafe já deixou claro ao Santos que Robinho Jr. não voltará ao sub-20 sem que haja um plano de carreira. O entendimento é de que no ano passado ele atuou na base porque o clube o preparou para isso. Agora, a situação é interpretada de maneira diferente.

Mesmo tendo ouvido de Elano o conselho para descer e atuar sob os olhos do gerente de futebol para se destacar, o atacante tem a intenção de se manter no profissional, enquanto seu empresário mira um futuro na Europa.

A saída, inclusive, pode acabar “facilitada” pelos poucos jogos no profissional, já que não colocaria o garoto em alta no mercado, possibilitando uma negociação por valores menores. De acordo com pessoas próximas ao atleta, a Inter de Milão, da Itália, tem interesse, mas não houve proposta até agora.

Enquanto isso, na visão da diretoria de futebol, Robinho Jr. precisa “se manter pronto” e focado e aguardar a oportunidade, que virá em algum momento. Ele deve ficar à disposição para os dois próximos jogos contra o Coritiba, pela Copa do Brasil e Brasileirão.

O contrato atual com o Santos vai até dia 30 de março de 2031.

*Com informações do ge