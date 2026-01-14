Usina de Marimbondo, no rio Grande, tem o menor volume para janeiro desde 2022

Marimbondo opera com 18,8% do seu volume útil. Nível menor, em janeiro, foi registrado em 2022, quando chegou a operar em 17,75%; é o menor volume entre todas as usinas do Brasil.

Mesmo em período de chuvas, o nível do reservatório da usina de Marimbondo, em Icém/SP, está baixo, sendo considerado o menor do país, com 18,91%. Na mesma época do ano passado, o nível era de quase 80%. As informações são do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Com a baixa no rio, os serviços de turismo sentem o impacto negativo. Pousadas e guias de pesca disseram que o movimento de visitantes praticamente zerou.

Em janeiro, época de chuvas, o rio costuma encher, o que atrai muitos turistas em busca da pesca de porquinho, tucunaré e corvina, espécies exóticas que podem ser pescadas mesmo durante a Piracema.

Nesta terça-feira (13.jan), quem visita o local percebe a formação de bancos de areia e de campos por falta de água.

O ONS foi questionado sobre o risco à geração de energia elétrica. Em nota, informou que a bacia do Rio Grande tem enfrentado condições hidrometeorológicas desfavoráveis no início do atual período chuvoso, o que não contribui para a elevação dos níveis do reservatório. Para os meses de fevereiro e março, a expectativa é de recuperação gradual.

Ainda conforme a nota, o ONS mantém o monitoramento das condições de atendimento eletroenergético do Sistema Interligado Nacional (SIN), incluindo o acompanhamento dos níveis de armazenamento dos reservatórios das usinas hidrelétricas.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) definiu o período como “bandeira verde”, ou seja, que as condições são favoráveis, o que não traz impacto adicional aos consumidores na conta de luz.

