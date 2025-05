Conferência Municipal de Saúde define propostas e delegados que serão apresentados na etapa regional

Ampliação de recursos das esferas estadual e federal foi uma das propostas eleitas na etapa municipal.

Votuporanga cumpriu com sucesso a etapa da Conferência Municipal de Saúde realizada a cada quatro anos. População, profissionais da saúde e gestores da área se reuniram entre os dias 12 e 13 de maio para discutir o tema “Tornar real o SUS ideal”, dentro de três eixos: Atenção primária como ordenadora do cuidado e coordenadora da rede de saúde; Atenção domiciliar e cuidados crônicos – desafios da Saúde Pública; e Desafios e potencialidades na constituição de redes para o cuidado em saúde mental.

Foram aprovadas as seguintes propostas para serem levadas à etapa regional da Conferência:

Ampliar recursos financeiros para a construção de novas unidades de saúde da atenção primária pelas esferas estadual e federal;

Criar programa de financiamento pelas esferas de governo Estadual e Federal para garantia da mobilidade das equipes das unidades de saúde;

Revisar a portaria que institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental possibilitando a ampliação do financiamento e redução da base populacional.

Também foram eleitos os delegados que representarão o município na próxima etapa: representando os usuários do SUS: Edmar da Costa (titular) e Cristiane Chagas Marcelani Baraciolli (suplente); Maria Cecilia Francelino Miguel Solano (titular) e Rauer Ferreira Franco (suplente). Como representantes dos trabalhadores, foram eleitos: Silvia Alves Pontes (titular) e Flávia Cristina dos Santos Viana (suplente). E como gestores e prestadores de serviços da área de Saúde serão: Juliana Carvalho Cunha (titular) e Taise Molinare (suplente). As próximas etapas ainda não possuem data e cidade definidas.

O evento tem caráter democrático e participativo, reunindo a população, profissionais da saúde e gestores em um ambiente de diálogo para discutir propostas e busca por melhorias no Sistema Único de Saúde (SUS).

Abertura

Na cerimônia de abertura da 7ª Conferência Municipal de Saúde, a secretária Ivonete Félix apresentou dados sobre os investimentos em saúde no município e falou da importância destas Conferências para promover avanços no SUS. Participaram do ato o prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama Rose Seba e do vice-prefeito Luiz Torrinha; a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Silvia Alves Pontes; Osvaldo Carvalho, representando o deputado estadual Carlão Pignatari; e a gerente do Senac Votuporanga, Eliane Godoy, instituição que auxiliou a Secretaria da Saúde na elaboração da Conferência.

A abertura também contou com as palestras: “Saúde Mental: Atenção e Cuidado aos profissionais do SUS”, proferida pelo Dr. Reinaldo Antônio de Carvalho, coordenador do Programa de Saúde Mental da Prefeitura; e Palestra Magna com o médico Dr. Ernesto Hoffman sobre “Atenção primária como ordenadora do cuidado”.