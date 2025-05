Dirigentes da CBF chegam a Madri para encontro com Carlo Ancelotti 

Rodrigo Caetano e Juan se reúnem ainda nesta quinta-feira com o novo treinador da seleção brasileira.

Os dirigentes da CBF chegaram a Madri nesta quarta-feira para se encontrarem com o técnico Carlo Ancelotti, que começará a comandar a seleção brasileira a partir do dia 26.

Juan e Rodrigo Caetano desembarcaram às 13h40 (horário local, 8h40 de Brasília) e não deram entrevista. A dupla vai se reunir ainda nesta quinta-feira com o técnico italiano, que comandará ainda o Real Madrid nas três últimas rodadas do Campeonato Espanhol.

No encontro, os dirigentes vão debater com Ancelotti a pré-lista de convocados para a próxima Data Fifa. O Brasil enfrenta o Equador, no dia 5 de junho, em Guayaquil, e depois recebe em São Paulo o Paraguai, no dia 10. Os nomes desta pré-lista serão divulgados publicamente no domingo, data em que a Fifa precisa recebê-los. A convocação definitiva acontece dia 26, no Rio de Janeiro.

Juan e Rodrigo Caetano também discutirão com Ancelotti a formação da comissão técnica do Brasil. A tendência é que o italiano tenha a companhia de quatro profissionais estrangeiros e haverá discussão sobre a inclusão de brasileiros no grupo. É sabido que o filho Davide Ancelotti e o italiano Francesco Mauri seguem como seus auxiliares.

Mino Fulco, genro de Ancelotti, também deve fazer parte, acumulando a função de auxiliar e preparador físico. Outro nome indicado é Simone Montanaro, italiano de 52 anos, analista de desempenho que acompanhou o técnico nos últimos três trabalhos: Napoli, Everton e Real Madrid.

