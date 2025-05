Organizações acadêmicas enriquecem a vivência universitária no curso de Medicina da Unifev

IFMSA Brazil, Javalaria, Atlética e o Centro Acadêmico compõe a rotina extracurricular dos alunos.

A formação médica vai muito além da sala de aula, dos laboratórios e das práticas clínicas. Na Unifev, os estudantes do curso de Medicina têm a oportunidade de vivenciar experiências enriquecedoras por meio das organizações acadêmicas independentes, que ampliam o aprendizado, fortalecem vínculos e desenvolvem habilidades essenciais para a vida profissional e pessoal.

As associações estudantis do curso são espaços de protagonismo, colaboração e engajamento, e cada uma delas representa uma forma única de viver a graduação com mais intensidade e significado. Desde iniciativas científicas até ações esportivas, culturais e sociais, há opções para todos os perfis e interesses.

Entre os grupos em atividade estão:

IFMSA Brazil Unifev (@ifmsabrazil_unifev): braço local da Federação Internacional das Associações dos Estudantes de Medicina, que promove projetos voltados à saúde pública, direitos humanos, intercâmbios e desenvolvimento acadêmico.

Bateria Javalaria (@javalaria): representa a energia e o espírito coletivo do curso, com apresentações musicais que embalam eventos, jogos universitários e celebrações internas.

Atlética Medicina Votuporanga – AAAAMV (@medvotuaaamv): responsável por integrar os alunos por meio do esporte, competições, campanhas solidárias e eventos de confraternização que unem diferentes turmas.

Centro Acadêmico Medicina Votuporanga – CAMEV (@camev.unifev): órgão representativo dos estudantes, que atua em defesa dos interesses acadêmicos, promove debates, palestras, congressos e participa ativamente das decisões institucionais.

Segundo o coordenador do curso, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, essas iniciativas enriquecem o percurso formativo, estimulando a liderança, a empatia e a construção de uma trajetória acadêmica mais completa e humana. “Além da excelência técnica, formar um bom médico é também proporcionar vivências que despertem senso de responsabilidade social, trabalho em equipe e pertencimento”, concluiu.