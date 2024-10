Colisão mata motociclista na zona oeste de Votuporanga 

André Batista de Araújo, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local da batida entre uma motocicleta que conduzia e uma Ford/F1000. Caso é investigado.

Um motociclista de 39 anos morreu após se envolver em um grave acidente na manhã desta quinta-feira (3.out), no bairro Residencial Ferrarez, na zona Oeste de Votuporanga/SP.

De acordo com relatos de testemunhas, André Batista de Araújo seguia em uma motocicleta Dafra, de cor vermelha, pela Avenida José Arthur Vanzella Seba, quando por motivos a serem esclarecidos, colidiu frontalmente contra uma Ford/F1000.

Em seguida, operários de uma construção próximo do local do acidente acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), no entanto, os socorristas constataram o óbito do motociclista que não resistiu aos ferimentos e foi encontrado já sem vida. O motorista da caminhonete não ficou ferido.

A Polícia Técnico-Científica foi chamada e realizou a perícia no local, enquanto a Polícia Civil abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

André Batista de Araújo residia em Valentim Gentil/SP, era casado e deixou filhos, além de demais familiares.

Até o fechamento desta reportagem não havia confirmação sobre horário e local de sepultamento.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3