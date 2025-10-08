Homem é encontrado morto em Votuporanga 

O corpo de Marcílio Rodrigues, de 43 anos, foi encontrado em uma área de vegetação nos fundos do bairro Mastrocola II, na zona norte; a causa da morte é investigada.
Um corpo em estado de decomposição foi encontrado no final da tarde desta segunda-feira (6.out), em uma área de vegetação às margens de um córrego no bairro Mastrocola II, na zona norte de Votuporanga/SP.
De acordo com o apurado, populares acionaram o Corpo de Bombeiros após avistarem o corpo caído próximo ao córrego. As equipes chegaram rapidamente ao local e confirmaram a presença do homem sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve presente e constatou o óbito.
A Polícia Militar foi acionada e familiares de Marcílio Rodrigues, de 43 anos, que desaparecido desde o último sábado (4), fizeram o reconhecimento do corpo, enquanto a Polícia Científica realizou a perícia no local.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Votuporanga. O caso foi registrado como morte suspeita, sendo que, inicialmente, o corpo não apresentava sinais de violência.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.