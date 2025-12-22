Comemoração do título do Corinthians tem tiro e confusão com polícia em Birigui e Araçatuba

Em Birigui, um homem foi baleado no peito durante briga em um bar. Em Araçatuba, a PM fez a dispersão de torcedores com gás lacrimogêneo na Avenida Brasília.

A festa pelo título do Corinthians na Copa do Brasil, neste domingo (21.dez), teve registros de confusão e uma pessoa armada em Araçatuba/SP e Birigui/SP.