Comemoração do título do Corinthians tem tiro e confusão com polícia em Birigui e Araçatuba

Em Birigui, um homem foi baleado no peito durante briga em um bar. Em Araçatuba, a PM fez a dispersão de torcedores com gás lacrimogêneo na Avenida Brasília.
A festa pelo título do Corinthians na Copa do Brasil, neste domingo (21.dez), teve registros de confusão e uma pessoa armada em Araçatuba/SP e Birigui/SP.
Em Araçatuba, a Polícia Militar foi chamada para a Avenida Brasília, onde torcedores interditavam a via. Durante a dispersão, parte do grupo passou a jogar garrafas e fogos de artifício contra os policiais.
Segundo a PM, os agentes usaram gás lacrimogêneo e balas de borracha disparadas de espingarda calibre 12. Imagens feitas por testemunhas mostram um policial colocando o cassetete no pescoço de um homem, que cai no chão, e em outro momento batendo em outro torcedor.
Três homens foram detidos, levados à delegacia e liberados após serem ouvidos. O caso foi registrado como desacato.
Tiro
Em Birigui, um homem foi baleado no peito após uma briga em um bar conhecido como “Gaviões da Fiel”, na Rua dos Fundadores. Ele foi socorrido e levado ao pronto-socorro, mas o estado de saúde não foi informado.
De acordo com a filha da vítima, o ex-marido discutia com outro homem no bar. O pai tentou separar a briga, mas o suspeito o seguiu até a casa. Na calçada, pediu que a vítima saísse, sacou a arma e atirou contra o peito dela.
O homem fugiu em uma motocicleta e não foi localizado até a última atualização desta reportagem. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de Birigui.
*Com informações do g1