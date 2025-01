Irmãos suspeitos de matar homem a tiros para assumir comando de tráfico de drogas são presos em Rio Preto 

Dupla faz parte dos grupos envolvidos em guerras de gangues da cidade, segundo a polícia.

A Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) prendeu nesta terça-feira (28.jan) dois irmãos suspeitos de matar um homem, em abril de 2021, para assumir o comando do tráfico de drogas em São José do Rio Preto/SP. A dupla faz parte dos grupos envolvidos em guerras de gangues da cidade, conforme a polícia.

Segundo a Deic, os irmãos, de 26 e 30 anos, são suspeitos de matar Wesley Fernando Leotério, de 38, no Jardim Arroyo, em frente a um comércio. Câmeras de segurança registraram o crime. A vítima deixou a esposa e os filhos.

Na ocasião, a dupla estava em uma motocicleta e atirou contra a vítima. O balconista do estabelecimento também foi baleado. Os suspeitos foram presos em casa, no bairro São Thomaz. Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre 380, munições, drogas e mais de R$ 13 mil.

Conforme a polícia, os irmãos mataram Wesley para assumir o comando do tráfico no Bairro João Paulo II, antes coordenado pela vítima.

*Com informações do g1

