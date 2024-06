Polícia Ambiental constata maus-tratos e multa tutora em Fernandópolis 

O animal que não resistiu, apresentava desidratação, magreza e ferimentos pelo corpo, sendo colocado na calçada na residência devido aos uivos de dor, durante a madrugada.

A Polícia Ambiental de Fernandópolis/SP confirmou nesta quinta-feira (27.jun), a denúncia recebida de maus-tratos contra um animal doméstico.

De acordo com o apurado, após solicitação de apoio pelo Centro de Zoonoses de Fernandópolis, os policiais ambientais se deslocaram até um imóvel no bairro Coester, com o intuito de averiguar denúncia de maus-tratos e abandono de um cachorro.

Na residência, sem a presença de moradores naquele momento, os PMs encontraram um cachorro de grande porte, macho, deitado e abandonado do lado de fora, na calçada, coberto por um cobertor, com água, comida e leite [fornecidos pelos vizinhos], apresentando ferimentos pelo corpo, desidratação e gemendo.

Em seguida, após a vistoria, juntamente com a médica veterinária do Centro de Zoonoses, constataram que o animal solto na via pública, na calçada em frente à residência, apresentava feridas, indicando estar doente há vários dias, além de estar em estado de magreza e fraqueza muscular.

Diante da situação em que encontrava o animal, a médica veterinária elaborou o Laudo Médico Veterinário apontando maus-tratos contra o cachorro. Devido a não ter ninguém na residência, foi perguntado a vizinhos quem seria o dono do animal, sendo identificada uma senhora.

Sendo assim, a equipe de Polícia Militar Ambiental foi até o local em que ela estava e à informou dos fatos. Questionada sobre o animal, a tutora relatou que até o momento não possuía condições financeiras para cuidar, porém tinha tentado entrar em contato via telefone com uma clínica pet e Centro de Zoonoses para ‘ver’ o animal, mas que não havia chamado nenhum veterinário ao local devido à falta de condições financeiras. Salientou também que, devido aos uivos de dor do animal, durante a madrugada, colocou o cachorro na calçada.

A mulher foi multada pelo crime ambiental e a ocorrência foi apresentada no Distrito Policial, onde um elaborado o boletim de ocorrência de averiguação de maus-tratos.

Em seguida, a médica veterinária apresentou um laudo constatando o óbito do animal que não resistiu a desidratação e os ferimentos.