Unifev reforça educação como fator de valorização no mercado de trabalho em 2026

Instituição fomenta o acesso ao Ensino Superior por meio de diferentes frentes de ingresso.

A Unifev, com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior e orientar os estudantes no planejamento de suas escolhas para 2026, disponibiliza cinco formas de ingresso em seus cursos de graduação, atendendo a diferentes perfis e trajetórias acadêmicas. Entre as modalidades, destaca-se o tradicional Vestibular Digital, processo seletivo tradicional da Instituição, composto por prova 100% on-line, gratuita e com redação simples e prática, oferecendo flexibilidade e comodidade aos candidatos.

Outra alternativa é o ingresso por meio da nota do Enem, que permite a utilização do desempenho obtido nos últimos quatro anos do exame, mediante envio do boletim de resultados, sem a necessidade de realização de prova on-line ou presencial.

A Unifev também oferece a opção de Segunda Graduação, voltada a candidatos que já possuem diploma de ensino superior e desejam ampliar sua formação acadêmica em outra área do conhecimento, por meio de análise do histórico escolar. Já o Reingresso é destinado a ex-alunos que interromperam a graduação e desejam retomar os estudos, mediante análise da matriz curricular.

Completa as formas de ingresso a Transferência, direcionada a estudantes que iniciaram a graduação em outra instituição de ensino superior e pretendem dar continuidade à formação na Unifev, também por meio de análise curricular do histórico acadêmico.

Do ponto de vista do mercado de trabalho, a formação superior continua sendo um diferencial importante. Estudos do Indicador ABMES/Symplicity de Empregabilidade (IASE), da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), apontam que a conclusão da graduação contribui de forma significativa para a inserção profissional e para o aumento da renda.

Segundo o estudo, mais de 85% dos concluintes conseguem colocação no mercado de trabalho em até 15 meses após a formatura, e a formação superior pode elevar em cerca de 81% a renda média dos trabalhadores que já estavam empregados antes de concluir a graduação.

Para o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, as diferentes formas de ingresso reforçam o compromisso institucional com a democratização do acesso ao ensino superior. “Planejar hoje o ingresso na graduação é fundamental para transformar 2026 em um marco na trajetória profissional dos futuros alunos. A educação é a principal ferramenta de acesso ao mundo do trabalho e de valorização do indivíduo em todas as áreas”, destacou.