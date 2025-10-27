Voleibol e jiu-jitsu movimentam o final de semana em Votuporanga 

Eventos gratuitos à população foram realizados nos ginásios Mario Covas e CSU, com o objetivo de valorizar e fomentar a prática esportiva.

O último final de semana foi marcado por muita energia esportiva em Votuporanga. A cidade sediou importantes eventos que incentivam o esporte e valorizam atletas de todas as idades. No sábado (25.out), o Festival de Voleibol da Escolinha da Prefeitura de Votuporanga reuniu mais de 150 atletas na quadra do Centro Municipal de Educação Esportiva Mario Covas. O evento, que celebrou o mês das crianças, promoveu partidas amistosas e encerrou com a entrega de medalhas como forma de incentivo à participação.

A professora Márcia Mantai destacou a importância da iniciativa: “O festival valoriza o voleibol de base, onde as meninas aprendem, crescem e evoluem até chegarem às equipes de competição que representam Votuporanga com orgulho. Além de benefícios para a saúde, o esporte fortalece o trabalho em equipe e a socialização. Esporte é qualidade de vida!”, afirmou.

Já no domingo (26), a 119ª Etapa do Circuito Interior de Jiu-Jitsu reuniu atletas de alto nível em um dia de disputas e integração esportiva no Centro Social Urbano (CSU). Aproximadamente 800 competidores estiveram presentes divididos em 260 categorias em disputas envolvendo várias idades.

Votuporanga foi destaque no Circuito com suas equipes. Na categoria infanto (até 15 anos), a equipe de Emerson Kojima (Tidó) e Jukinha conquistou 160 pontos, obtendo o primeiro lugar e trazendo a vitória para Votuporanga. Em segundo lugar a equipe Gracie Barra Buba, de Santa Fé do Sul, conquistou 137 pontos. Em terceiro, a Associação Beraldo BJJ/TMD House, de Presidente Prudente, conquistou 119 pontos.

Na categoria juvenil em diante, o primeiro lugar foi para a equipe dos Irmãos Fernandes, que tem filial em Votuporanga sendo a dos irmãos Rafael e Matheus, com 220 pontos. O segundo lugar ficou com a Checkmat, com 97 pontos, com atletas de Araçatuba e Votuporanga. O terceiro lugar ficou para Emerson Kojima (Tidó) e Jukinha, com 88 pontos, de Votuporanga.

Os eventos contaram com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga.

O secretário titular da Pasta, Marcello Arenas Stringari, celebrou o desempenho da cidade: “Votuporanga tem se consolidado como referência na realização de grandes eventos esportivos. Nosso objetivo é valorizar os atletas locais, fomentar o esporte de base e promover a prática esportiva como instrumento de cidadania, inclusão e saúde. É uma alegria ver nossos espaços cheios de energia, famílias e conquistas”, destacou.