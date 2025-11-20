Colégio Unifev promove roda de conversa e apresentação cultural no projeto “Diálogos pela Consciência Negra”

Evento foi realizado pátio do Bloco 01 e fez parte das ações institucionais em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro.

Na manhã desta terça-feira (18), o Colégio Unifev realizou o projeto “Diálogos pela Consciência Negra”, iniciativa voltada à promoção de reflexão, respeito e valorização da cultura afro-brasileira entre os estudantes do Ensino Médio.

Entre os pontos altos do evento esteve a palestra ministrada pelas irmãs Cleia e Cleiane Oliveira, psicólogas de Votuporanga, que abordaram temas relacionados à identidade, autoestima, representatividade e enfrentamento ao racismo. A fala das convidadas trouxe importantes reflexões e contribuiu para ampliar o diálogo entre os estudantes.

O encontro também contou com uma roda de conversa entre professores e alunos, que discutiram a importância da Consciência Negra, suas implicações históricas e sociais, além do reconhecimento das contribuições do povo negro para a formação do país.

Para encerrar a atividade, os presentes foram convidados a prestigiar uma apresentação de capoeira, expressão artística e cultural que simboliza resistência, ancestralidade e identidade. A exibição envolveu e encantou o público, reforçando a proposta do projeto de aproximar os estudantes das manifestações culturais afro-brasileiras.

A diretora do Colégio Unifev, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, destacou a relevância da iniciativa. “Promover espaços de diálogo é essencial para que nossos alunos compreendam a importância da diversidade e da consciência racial. Essa vivência contribui para a formação de cidadãos mais sensíveis, críticos e preparados para atuar em uma sociedade plural”, afirmou.

O evento aconteceu no pátio do Bloco 01 e fez parte das ações institucionais em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro.