“Colégio Unifev em Movimento” promove manhã de lazer para alunos e familiares

Na manhã do último sábado, a Cidade Universitária recebeu evento com diversas atividades esportivas, como passeio ciclístico, caminhada, maratoninha e enduro a pé.

Com o objetivo de promover a prática de esportes e a integração entre alunos e familiares, a Cidade Universitária recebeu, no último sábado (15.mar), o evento “Colégio Unifev em Movimento”, com a participação dos estudantes do Ensino Infantil e Fundamental Anos Iniciais e Finais. Foi uma manhã animada com dança, alongamentos, exercícios e repleta de atividades, como caminhada, maratoninha, enduro a pé e o tradicional passeio ciclístico.

A diretora do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, ressaltou a relevância da manhã de lazer como uma iniciativa para fortalecer os laços entre a escola, o corpo docente, pais, familiares e amigos, proporcionando atividades físicas, interação e diversão para todos. “É fundamental lembrarmos a importância da convivência social e da prática de exercícios físicos, especialmente na era digital em que vivemos. Além disso, este é um momento especial de confraternização, que promove a aproximação entre a família e o colégio”, enfatizou.