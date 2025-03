Copa Sul-Americana tem suas chaves definidas em sorteio 

Corinthians, Grêmio, Fluminense, Atlético, Cruzeiro, Vasco e Vitória são os brasileiros no torneio.

A Conmebol sorteou os grupos da Copa Sul-Americana, nesta segunda-feira (17.mar). Em evento sediado em Luque, no Paraguai, os clubes brasileiros conheceram seus adversários na fase de grupos. Corinthians, Grêmio, Fluminense, Atlético, Cruzeiro, Vasco e Vitória são os brasileiros no torneio.

Atlético, Fluminense, Grêmio e Cruzeiro são as equipes brasileiras que foram cabeças de chave. O Vasco estava no terceiro pote, enquanto Vitória e Corinthians ocuparam as vagas do quarto pote do sorteio. Assim como na Libertadores, a divisão dos potes foi estabelecida de acordo com o ranking da Conmebol.

A Sul-Americana começará junto da Copa Libertadores. A fase de grupos começa no dia 2 de abril e termina no dia 28 de maio. Os playoffs serão entre 16 e 23 de julho, as oitavas acontecem nos dias 13 e 20 de agosto, as quartas serão de 17 de setembro até 24 do mesmo mês, as semis entre 22 de outubro e 29 de outubro e a grande decisão tem previsão para 22 de novembro.

Confira as chaves do sorteio da Sul-Americana: