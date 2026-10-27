Homem é encontrado morto a tiros dentro de carro em Rio Preto 

Eliel Carlos Pereira, de 39 anos, foi encontrado sem vida dentro de um veículo na Estância Alvorada. Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime.

Um homem de 39 anos foi encontrado morto a tiros na madrugada do último sábado (24.out), no bairro Estância Alvorada, em São José do Rio Preto/SP.

A vítima foi identificada como Eliel Carlos Pereira. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após denúncias de disparos de arma de fogo na região e, ao chegar ao local, encontrou o homem baleado dentro de um Volkswagen/Gol, de cor prata, estacionado na Rua Iracema Ribeiro dos Santos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionada, mas a médica constatou o óbito ainda no local.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia técnica, que realizou a coleta de vestígios que poderão auxiliar na investigação. Após a conclusão dos procedimentos, o veículo foi liberado e entregue ao pai da vítima.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

O caso foi registrado como homicídio e passou a ser investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios da Deic de São José do Rio Preto. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

A Polícia Civil trabalha para esclarecer as circunstâncias do crime, identificar a autoria dos disparos e apurar a motivação do assassinato.