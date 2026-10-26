OAB Votuporanga entrega carteiras profissionais a 16 novos advogados formados pela Unifev

Solenidade da 66ª Subseção reuniu familiares e autoridades para habilitar exclusivamente egressos da Instituição ao exercício da advocacia.

A 66ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Votuporanga realizou, na última sexta-feira (23/10), uma cerimônia para a entrega de carteiras profissionais a 16 advogados. O evento, conduzido pelo presidente da subseção local, Dr. Adelino Ferrari Filho, reuniu familiares, amigos e representantes da comunidade jurídica em um momento de emoção.

Todos os profissionais habilitados no ato são egressos do curso de Direito Unifev, consolidando mais uma turma de destaque no mercado de trabalho.

A advogada e coordenadora do curso de Direito Unifev, Profa. Ma. Ellen Cássia Giacomini Casali, acompanhou a conquista dos ex-alunos e destacou a essência humana da profissão. “Que a ética, a dedicação e a sabedoria sejam os pilares da atuação de vocês na advocacia. Lembrem-se sempre de que, por trás de cada caso, existem pessoas. Quem procura um advogado traz consigo uma aflição, um problema em busca de solução, e acolher essa dor com responsabilidade é a essência do nosso dever profissional”, pontuou a docente.