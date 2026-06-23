Banco de sangue de Votuporanga registra baixa nos estoques e faz apelo por doadores

Redução nas contribuições durante o período mais frio do ano mobiliza campanha para garantir suporte aos hospitais municipais e regionais.

@caroline_leidiane

Com reservas em nível abaixo do ideal, a Unidade de Coleta de Sangue “Dr. Elcio Sanchez Estevez”, de Votuporanga, busca ampliar o número de voluntários para garantir o abastecimento dos hospitais da cidade e da região.

A redução nas contribuições, comum durante o período mais frio do ano, tem dificultado a reposição necessária para o atendimento da demanda.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, destaca que a participação da população é essencial para assegurar o funcionamento do setor de atendimento. “Uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. O sangue não pode ser fabricado e depende exclusivamente da solidariedade das pessoas. Quando nossos estoques diminuem, toda a rede hospitalar sente os reflexos”, afirma.

A unidade realiza coletas às terças-feiras, das 14h30 às 17h30, às quintas-feiras, das 8h às 11h, e no primeiro sábado de cada mês, também das 8h às 11h, mediante agendamento. O serviço funciona na Avenida da Saudade, nº 2.603, no bairro Cidade Nova.

Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos que estejam em boas condições de saúde e apresentem documento oficial com foto. Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelo responsável legal. A primeira doação deve ser realizada antes dos 60 anos de idade. Além disso, homens devem pesar mais de 50 quilos e mulheres mais de 51 quilos.

Pessoas que fizeram tatuagem podem doar após um ano do procedimento. Os demais critérios são avaliados durante a entrevista clínica realizada antes da coleta.

Para doar, a recomendação é dormir pelo menos seis horas na noite anterior, não comparecer em jejum, evitar bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação, realizar refeições leves e não fumar por pelo menos uma hora antes da coleta. Quem faz uso de medicamentos deve informar a equipe responsável.

Os interessados podem agendar a doação pelos telefones (17) 3423-2986 ou WhatsApp (17) 98116-7145, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Unidade de Coleta de Sangue “Dr. Elcio Sanchez Estevez”