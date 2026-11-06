Luiz Gustavo é o novo reforço do CAV para a temporada 2027 

Zagueiro de 23 anos chega ao Votuporanguense após conquistar o acesso à elite do futebol paulista com o Juventus-SP.

Na tarde desta sexta-feira (6.nov), a diretoria do Clube Atlético Votuporanguense confirmou a contratação do zagueiro Luiz Gustavo, de 23 anos, como novo reforço da Pantera Alvinegra para a temporada 2027.

Com 1,93 metro de altura e habilidade para atuar com os dois pés, o defensor chega para fortalecer o sistema defensivo alvinegro, agregando juventude, imposição física e experiência ao elenco que disputará a Série A2 do Campeonato Paulista.

Ao longo da carreira, Luiz Gustavo acumulou passagens por clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Avaí, Nação, Atlético Goianiense, Paraná, CSA e Juventus-SP.

Na temporada 2026, o zagueiro defendeu o Juventus-SP e participou da campanha que garantiu o retorno da equipe grená à elite do Campeonato Paulista, experiência que chega para somar ao projeto da Pantera Alvinegra.

A contratação faz parte do planejamento da diretoria para a próxima temporada. Nos últimos dias, o CAV já havia anunciado a permanência do técnico Marcus Viola e as chegadas dos atacantes Fernandinho e Hugo Costa, além do volante Jonatas Paulista.

A diretoria segue trabalhando na montagem do elenco que disputará a Série A2 de 2027 com o objetivo de recolocar o Votuporanguense na elite do futebol paulista.

A apresentação oficial do grupo está marcada para o dia 27 de novembro, na Arena Plínio Marin, quando também terá início a preparação para a temporada 2027. Com o mercado em movimentação e reforços sendo confirmados, a torcida alvinegra começa a alimentar o sonho de ver o CAV entre os principais clubes do Estado de São Paulo.