Cinema sob as estrelas: Fic Votu leva filmes votuporanguenses a bairros da cidade

Iniciativa dos irmãos Ronaldo e Rogério Lemos transforma espaços públicos em salas de cinema e aproxima a sétima arte da comunidade

O cinema independente ganhou novos ares em Votuporanga. Com o objetivo de levar a sétima arte para perto das pessoas, o Festival de Cinema de Votuporanga – Céu Aberto (Fic Votu) vem ocupando praças, ruas, feiras e outros espaços públicos com histórias produzidas na própria cidade e região.

Idealizado pela empresa Cine Haven, dos irmãos Ronaldo e Rogério Lemos, o projeto foi contemplado pelo Bolsa Cultura 2025, da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A proposta é exibir filmes locais em uma estrutura itinerante e gratuita, aproximando o cinema do público e valorizando a produção audiovisual independente.

Segundo os idealizadores, o desejo é que os filmes sejam vistos pelas pessoas. Para cineastas independentes, a dificuldade em encontrar espaços para exibição é uma realidade constante.

Foi justamente essa ausência que motivou a criação do projeto, pensado para alcançar o público em seus próprios bairros, com acessibilidade e envolvimento comunitário.

A estrutura do Fic Votu transforma qualquer praça em uma sala de cinema ao ar livre. Um telão inflável, projeção em 4K e sistema de som de alta qualidade compõem o ambiente, oferecendo uma experiência imersiva a quem participa das sessões.

Filmes com identidade local

No festival, são exibidos cinco filmes realizados em Votuporanga e região, todos produzidos pela Cine Haven entre 2024 e 2025:

Será que eu consigo?

Amor ou dependência

E agora, sobrevivi?

O Silêncio Ensurdecedor

De Repente Crente

Cinema itinerante

O festival já passou pela Feira do Colinas e, neste domingo (03), às 18h30 segue para o bairro Pacaembu 3, na Praça João Favaro Rodrigues. As próximas exibições devem acontecer na Praça de Simonsen, na Vila Carvalho (no barracão ao lado da Igreja Católica) e na Praça do bairro Sonho Meu.

Com mais de 30 produções no currículo, entre filmes e web séries, a Cine Haven vem consolidando sua trajetória no audiovisual regional. O Fic Votu representa, nesse percurso, um gesto de democratização cultural, que transforma espaços comuns em lugares de encontro, arte e memória coletiva.