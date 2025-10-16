Mostra de Xiko é aberta no Memorial Unifev com presença de autoridades e comunidade acadêmica

Exposição celebra seis décadas de produção visual do artista Francisco Caetano da Silva.
A noite de abertura da exposição “Francisco Caetano da Silva – 60 anos de produção visual” reuniu, na última segunda-feira (13.out), autoridades, docentes, alunos e admiradores da arte no Memorial Unifev. O evento contou com a presença do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; do artista homenageado, Francisco Caetano da Silva (Seo Xiko); da coordenadora do Núcleo de Cultura e Artes (NCA) da Unifev, Profa. Ma. Silvia Brandão Cuenca Stipp; além de docentes e estudantes da Instituição.
Promovida pelo NCA, a mostra celebra as seis décadas de trajetória artística de Seo Xiko, que iniciou sua carreira ainda adolescente e construiu uma trajetória marcada pela dedicação à pintura e pela valorização da arte regional.
A exposição reúne 28 obras do artista e segue aberta ao público até 17 de outubro, das 19h às 22h, no Memorial Unifev. A visitação é gratuita.
Para Silvia, a abertura foi marcada por emoção e reconhecimento. “Receber o trabalho do Xiko é celebrar não apenas sua história pessoal, mas também a força da arte produzida em nossa região. Foi uma noite de muita troca e inspiração”, destacou.
Gastaldon também ressaltou a importância de ações como essa. “A Unifev tem o compromisso de valorizar a cultura e oferecer à comunidade momentos de apreciação artística e reflexão. A obra de Xiko é um exemplo de sensibilidade e talento que nos enche de orgulho”, afirmou.
Emocionado, o artista agradeceu à Instituição pela homenagem e pela oportunidade de compartilhar sua trajetória. “Pintar sempre foi minha forma de expressar o que sinto e de me conectar com as pessoas. Ver minhas obras expostas aqui, depois de tantos anos de trabalho, é uma alegria imensa. A arte me acompanha desde menino e continua sendo o que me move todos os dias”, disse.
As telas, que transitam entre paisagens e composições autorais, revelam o olhar apurado e a trajetória de quem transformou o ofício em arte.