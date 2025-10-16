Mostra de Xiko é aberta no Memorial Unifev com presença de autoridades e comunidade acadêmica

Exposição celebra seis décadas de produção visual do artista Francisco Caetano da Silva.

A noite de abertura da exposição “Francisco Caetano da Silva – 60 anos de produção visual” reuniu, na última segunda-feira (13.out), autoridades, docentes, alunos e admiradores da arte no Memorial Unifev. O evento contou com a presença do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; do artista homenageado, Francisco Caetano da Silva (Seo Xiko); da coordenadora do Núcleo de Cultura e Artes (NCA) da Unifev, Profa. Ma. Silvia Brandão Cuenca Stipp; além de docentes e estudantes da Instituição.

Promovida pelo NCA, a mostra celebra as seis décadas de trajetória artística de Seo Xiko, que iniciou sua carreira ainda adolescente e construiu uma trajetória marcada pela dedicação à pintura e pela valorização da arte regional.

A exposição reúne 28 obras do artista e segue aberta ao público até 17 de outubro, das 19h às 22h, no Memorial Unifev. A visitação é gratuita.

Para Silvia, a abertura foi marcada por emoção e reconhecimento. “Receber o trabalho do Xiko é celebrar não apenas sua história pessoal, mas também a força da arte produzida em nossa região. Foi uma noite de muita troca e inspiração”, destacou.

Gastaldon também ressaltou a importância de ações como essa. “A Unifev tem o compromisso de valorizar a cultura e oferecer à comunidade momentos de apreciação artística e reflexão. A obra de Xiko é um exemplo de sensibilidade e talento que nos enche de orgulho”, afirmou.