Ciesp Noroeste Paulista promove 4º Encontro do Núcleo de Jovens Empreendedores com foco em “Estratégia” 

Encontro traz especialistas renomados para discutir como a estratégia pode fortalecer negócios em tempos de transformação.

O Ciesp Noroeste Paulista realiza, na próxima segunda-feira, 22 de setembro, às 18h30, o 4º Encontro do Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE). Nesta edição, o tema central será “Estratégia”, um dos pilares fundamentais para a sustentabilidade e o crescimento de qualquer negócio, especialmente em um cenário de constantes transformações no ambiente empresarial e industrial.

Para aprofundar a discussão, o encontro contará com a presença de dois grandes nomes do setor empresarial. Rogério Melzi, executivo com mais de três décadas de experiência em posições de liderança em empresas como Ambev, Suzano e Universidade Estácio, trará sua visão sobre gestão e tomada de decisão estratégica em grandes organizações. Já Antonio Napole, especialista em estratégia e responsável por facilitar processos de planejamento em companhias como G4, V4 e Petrobras, compartilhará práticas aplicadas em negócios nacionais e multinacionais.

“Os encontros do NJE têm sido um sucesso, reunindo jovens empreendedores e também aqueles que eu gosto de chamar de ‘jovens de espírito’. Estamos sempre trazendo temas que são essenciais para a indústria, e o desta edição, Estratégia, é voltado para quem deseja construir negócios sólidos e inovadores, além de gerar uma troca de conhecimento extremamente rica para o setor industrial e empresarial”, destaca Matheus Camargo, diretor do NJE do Ciesp Noroeste Paulista.

Além das palestras, o encontro contará com um espaço dedicado à integração entre os participantes, estimulando a troca de experiências, a criação de conexões e o fortalecimento de parcerias que contribuem para o ecossistema de inovação e empreendedorismo regional.

O evento será realizado na sede do Ciesp Noroeste Paulista, em São José do Rio Preto, com participação gratuita.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link disponível na bio do Instagram oficial do Ciesp Noroeste Paulista ou pelos telefones: (17) 3231-0876 | (17) 98215-0910 (WhatsApp).