DISE prende traficante e apreende 14 kg de maconha em Votuporanga 

G.W.S.M., de 24 anos, foi preso após à Delegacia Especializada interceptar uma entrega de entorpecentes no cruzamento da Avenida Jerônimo Figueira da Costa com a Rua João Prince, no bairro Pozzobon.

Um homem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas no início da noite desta terça-feira (16.set), no bairro Pozzobon, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) obtiveram informações de que em um cruzamento da Avenida Jerônimo Figueira da Costa, constantemente paravam veículos envolvidos em transações de drogas.

Em seguida, os agentes da Delegacia Especializada identificaram o local e notaram que o suspeito se aproveitava do lugar com pouca iluminação, próximo às fábricas de móveis, sem atividades naquele horário, ideal para perpetrar o tráfico de drogas.

Nesta terça-feira, por volta das 18h, os policiais civis se posicionaram nas proximidades e passaram a monitorar a movimentação do local, até que às 18h50, perceberam que no cruzamento da avenida com a Rua João Prince, se aproximou um veículo em velocidade reduzida, estacionando e permanecendo por aproximadamente cinco minutos.

Após esse tempo, o condutor deu duas voltas pelo quarteirão da avenida com o farol apagado e estacionou novamente. Tudo levando a crer que o motorista do veículo seguia uma rota traçada por aplicativo de localização, uma vez que, possivelmente não sabia o local exato.

Em seguida, os agentes observaram que um rapaz saiu de uma residência da Rua João Prince, carregando uma mochila nas costas e caminhou em direção à esquina, onde chegou e ficou parado, indicando que esperava por alguém.

As formas de agir dos envolvidos convenceram os policiais civis de que se tratava de uma entrega de drogas, momento em que houve a abordagem do rapaz que estava a pé e com a mochila. Ao notar que o indivíduo havia sido rendido pelos agentes, o condutor do veículo evadiu-se do local.

Dentro da mochila de G.W.S.M., os policiais civis encontraram um tijolo e meio de maconha. Já pela residência, acompanhado do suspeito que autorizou a entrada no imóvel, uma bolsa guardada no banheiro armazenava mais 12 tijolos, um tijolo e nove porções da mesma droga, além de duas balanças digitais de precisão.

Ainda segundo a DISE, o entorpecente apreendido, se fracionado, renderia cerca de 940 porções de maconha, rendendo aproximadamente R$ 47 mil.

A ocorrência foi apresentada na sede da DISE, onde G.W.S.M., foi ouvido pelo delegado titular, Dr. Rafael Latorre Costa, sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas e colocado à disposição da Justiça. Já o entorpecente apreendido foi encaminhado ao Instituto de Criminalística (IC) para confecção de laudo pericial.