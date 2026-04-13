Três pessoas morrem afogadas em rios do noroeste paulista 

Casal morreu afogado no Rio Paraná, em Rubinéia/SP, e homem de 19 anos se afogou no Rio Tietê, em Glicério/SP, neste domingo (12).

Três pessoas morreram afogadas neste domingo (12.abr) no noroeste paulista, em dois casos distintos registrados em rios da região.

Em uma das ocorrências, um casal se afogou no trecho do Rio Paraná, no município de Rubinéia/SP, na tarde deste domingo. Conforme informações apuradas, Polyana Daiara Carvalho, de 30 anos, entrou na água e rapidamente afundou. O namorado, Alan Roberto Carmelito, de 24, tentou ajudar, mas também desapareceu nas águas.

O Corpo de Bombeiros de Santa Fé do Sul/SP foi acionado e resgatou os corpos que foram encontrados a aproximadamente cinco metros de profundidade.

Ainda conforme apurado, o casal passava o dia na beira do rio. Polyana morava em Santa Fé do Sul, mas era natural de Cassilândia/MS. Já Alan morava em Santa Clara D’Oeste/SP, onde deve ser enterrado.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Jales/SP para exame necroscópico.

Afogamento no Rio Tietê

Em outro caso, um homem de 19 anos morreu afogado no Rio Tietê em Glicério/SP, na madrugada deste domingo. De acordo com a Polícia Militar, Nicolas Thaluan Massalino dos Santos, morador de Birigui/SP, estava com os amigos em um ponto conhecido como Paredão, muito procurado para lazer e atividades ao ar livre às margens do Tietê. É localizado no bairro Juritis, em Glicério, fazendo limite com o município de Brejo Alegre/SP.

Testemunhas disseram à polícia que ele pulou no rio duas vezes, sendo que, na segunda tentativa, não retornou à superfície. O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou o corpo que submerso nas proximidades da passarela.

O sepultamento de Nicolas deve ocorrer ainda nesta segunda-feira (13).

As circunstâncias serão investigadas.