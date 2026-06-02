Sebrae-SP promove ações voltadas ao e-commerce e vendas em Votuporanga

Programação reúne palestra gratuita com especialista da Shopee e imersão paga sobre liderança comercial e estratégias de vendas.

Em meio à consolidação do comércio digital como uma das principais vitrines de negócios para pequenos empreendedores, o Sebrae-SP realiza, em junho, duas ações distintas em Votuporanga voltadas à qualificação de empresários, comerciantes e profissionais interessados em ampliar resultados em vendas presenciais e online.

A primeira atividade será o encontro “Gigantes do Digital”, marcado para o dia 10 de junho, às 19h, no Escritório Regional do Sebrae-SP em Votuporanga. A proposta é apresentar tendências do comércio eletrônico, estratégias para fortalecimento de marcas no ambiente digital e caminhos para ampliar a presença de pequenos negócios em marketplaces.

O evento contará com a participação de especialista da plataforma Shopee, que abordará oportunidades de vendas online e o comportamento do consumidor digital, em um cenário cada vez mais competitivo e impulsionado pela transformação tecnológica.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia pelo formulário: https://forms. office.com/r/ezfMG9G93X .

Já a segunda iniciativa tem formato de imersão e precisa de investimento financeiro. Intitulada “Quer ser um Líder em Vendas?”, a capacitação ocorrerá entre os dias 15 de junho e 1º de julho, sempre das 18h30 às 22h30, também no Sebrae-SP de Votuporanga.

Com investimento de dez parcelas de R$ 99, o treinamento será voltado ao desenvolvimento de técnicas comerciais, liderança de equipes, negociação, posicionamento estratégico e aumento de performance em vendas. A proposta é oferecer uma experiência prática para empresários, gestores e profissionais da área comercial que buscam aprimorar resultados em um mercado marcado por concorrência acirrada e consumidores cada vez mais exigentes.

As inscrições para a imersão podem ser realizadas pelo link: https://forms.office. com/r/bYn4NGp1jg .

As ações fazem parte da agenda regional de capacitações do Sebrae-SP voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios e à profissionalização do empreendedorismo local, especialmente em setores impactados pelas mudanças no comportamento de consumo e pela expansão das vendas digitais.

Gigantes do Digital

Data: 10 de junho

Horário: 19h

Local: Escritório Regional do Sebrae-SP

Endereço: Avenida Wilson Foz, nº 5137, San Remo, Votuporanga

Inscrições: https://forms. office.com/r/ezfMG9G93X

Quer ser um Líder em Vendas?

Datas: 15, 16, 17, 22, 23, 29 e 30 de junho, além de 1º de julho

Horário: das 18h30 às 22h30

Local: Sebrae-SP Votuporanga

Investimento: 10 parcelas de R$ 99

Informações: (17) 3405-9460, opção 4, e (17) 99646-9714