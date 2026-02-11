Ciclista fica ferida após ser atingida por ônibus em Votuporanga 

O acidente foi registrado na Rua Aristides Gallo, no bairro Cecap II. T.M.F., de 38 anos, passou por cirurgia e segue internada na Santa Casa.

Uma ciclista de 38 anos sofreu ferimentos graves após ser atropelada por um ônibus da Rua Aristides Gallo, no bairro Cecap II, em Votuporanga/SP, na manhã desta terça-feira (10.fev).

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima identificada como T.M.F., seguia pela via em uma bicicleta, quando um ônibus que trafegava na mesma direção teria, por motivos ainda não esclarecidos, tentado desviar da ciclista e atingido o muro de um condomínio.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local e realizaram os primeiros socorros, encaminhando à vítima em estado grave ao pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga. Em nota, o hospital informou que T.M.F., “passa por atendimento”.

Não há informações sobre outros feridos no acidente. O trânsito foi parcialmente interditado no local até a conclusão dos trabalhos da Polícia Científica.

As causas oficiais do acidente serão apuradas pelas autoridades.