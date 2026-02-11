Carnaval aumenta atendimentos de emergência no Hospital de Base e acende alerta para doação de sangue

Durante o período, serviços de urgência e emergência registram crescimento nos casos de trauma, geralmente relacionados a acidentes de trânsito, brigas, agressões e quedas.

Além da folia, o Carnaval também é conhecido pelo aumento no número de atendimentos de urgência e emergência. Durante o período, esses serviços registram crescimento nos casos de trauma, geralmente relacionados a acidentes de trânsito, brigas, agressões e quedas. Em 2025, os atendimentos do setor de trauma do Hospital de Base de Rio Preto cresceram 17% em março, mês de Carnaval, em comparação com fevereiro, passando de 482 para 564 casos. As internações também aumentaram 18% no mesmo período.

Muitos desses pacientes acabam precisando de transfusão de sangue logo nas primeiras horas após a chegada ao hospital. “Pessoas com lesões graves frequentemente necessitam de quatro a cinco bolsas de sangue já no atendimento inicial, o que reforça como a disponibilidade imediata de sangue é determinante para salvar vidas”, explica o médico chefe do setor de trauma do Hospital de Base, Dr. Paulo Espada.

Diante desse cenário, o Hemocentro de Rio Preto acende o alerta para os estoques de sangue, especialmente do tipo O negativo, fundamental para salvar vidas em atendimentos de urgência e emergência. Historicamente, o período carnavalesco é marcado por queda nas doações, enquanto a demanda por transfusões se mantém.

Essa situação se torna ainda mais desafiadora quando se observa a redução no número de doadores. Em 2024, ano em que o Carnaval foi realizado em fevereiro, houve queda de 10% no número de pessoas, passando de 2.332 em janeiro para 2.086 em fevereiro.

Já em 2025, graças às campanhas realizadas antes das festividades, foi registrado um pequeno aumento de 8% no número de doadores entre fevereiro, mês sem Carnaval (2.140), e março, mês com Carnaval (2.329).

“O Hemocentro já vem de um estoque mais baixo, principalmente dos tipos O negativo e A negativo, que são importantes para os atendimentos. O Carnaval é um período crítico porque, ao mesmo tempo em que as doações diminuem, a necessidade de transfusões se mantém”, explica Dra. Andrea Garcia, diretora técnica do Hemocentro de Rio Preto.

Mantendo os estoques

Pensando no melhor serviço à população, o Hemocentro reforça o apelo para que as pessoas doem sangue antes e durante o Carnaval, ajudando a manter os estoques em níveis seguros e garantindo o atendimento às emergências.

“O ideal é que o doador se fidelize e venha doar de duas a três vezes por ano. Mas, especialmente na semana do Carnaval, é importante que as pessoas compareçam ao Hemocentro, porque já partimos de um estoque reduzido e sabemos que a demanda por sangue nesse período tende a aumentar”, afirma Dra. Andrea Garcia.

Podem doar pessoas com idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar acompanhados do responsável legal), que estejam em boas condições de saúde, pesem no mínimo 50 quilos e estejam bem alimentadas no dia da doação. É necessário apresentar um documento oficial com foto. Homens podem doar a cada 60 dias (até quatro vezes ao ano) e mulheres a cada 90 dias (até três vezes ao ano).

As doações podem ser feitas diretamente no Hemocentro de São José do Rio Preto, por agendamento ou demanda espontânea. Uma única doação pode salvar até quatro vidas. O Hemocentro fica localizado na Avenida Jamil Feres Kfouri, nº 80, Jardim Panorama.