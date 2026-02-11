CAV busca reabilitação contra o vice-lanterna Taubaté 

O duelo válido pela nona rodada do Paulistão A2 ocorre nesta quarta-feira (11), às 19h30, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense volta a campo nesta quarta-feira (11.fev), às 19h30, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, quando busca reabilitação no Campeonato Paulista da Série A2 medindo forças com o vice-lanterna Taubaté, equipe que ainda não venceu na competição.

A Pantera Alvinegra vem de derrota para a Inter de Limeira, por 2 a 0, na tarde do último sábado (7), no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira/SP. Apesar do resultado adverso e de perder uma posição na tabela do estadual, o CAV permanece dentro do G-8, aparecendo na 5ª colocação com os mesmos 12 pontos conquistados.

O Votuporanguense do técnico Paulo Roberto Santos vê no duelo contra o Taubaté, dentro de seus domínios, a oportunidade de voltar a vencer no Paulistão A2 e se manter vivo no ‘bloco de cima’ do G-8, afastando o risco de ficar de fora da zona de classificação.

A novidade no elenco alvinegro é o retorno do atacante Hugo Costa que defendeu as cores do Votuporanguense em 2024 e 2025, somando 27 partidas, sendo 11 jogos em 2024 e 16 em 2025, sendo uma pela Copa do Brasil. Em 2024, o atleta foi vice-campeão da Copa Paulista com a Pantera Alvinegra.

Após a sua saída, o atacante passou por Ferroviário (CE), Coimbra-MG e, em 2026, defendeu o Goiatuba EC. Agora, retorna para reforçar o elenco e trazer velocidade, ousadia e talento ao ataque.

Hugo já aparece no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está à disposição da comissão técnica, podendo ser relacionado e reestrear com a camisa do CAV.

Já o Taubaté, que vive uma temporada difícil e ainda não venceu no estadual, contratou o treinador Fahel Júnior, que estreou no comando do Burro na última rodada, justamente na derrota para o São José por 2 a 1, no Joaquinzão. O revés no Clássico do Vale deixou o Taubaté na 15ª colocação da tabela com quatro pontos conquistados, dentro da zona de rebaixamento.

Ingressos

Os ingressos para CAV x Taubaté custam R$ 30,00 (Setor 1 – Área Coberta) e R$ 20,00 (Setor 2 – Geral e Setor Visitante) já estão disponíveis nos pontos de vendas e pela internet, por meio do Guichê Web. Confira abaixo os pontos de venda: