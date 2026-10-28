Cia. Fábrica de Sonhos promove encontros sobre comunicação e produção cultural

Programação será realizada nos dias 29 e 31 de outubro, com mentoria e bate-papo sobre elaboração de projetos culturais.

A Cia. Fábrica de Sonhos, de São José do Rio Preto, preparou uma programação voltada ao desenvolvimento de habilidades de comunicação e à produção cultural. As atividades serão realizadas nos dias 29 e 31 de outubro, no Espaço Fábrica de Sonhos, e incluem a Mentoria de Comunicação com Guido Caratori e o encontro “Café com Drica”, voltado a quem deseja transformar ideias em projetos culturais.

No dia 29/10, às 19h, o Espaço Fábrica de Sonhos recebe a Mentoria de Comunicação com Guido Caratori. Com mais de 30 anos de experiência nos palcos, ele utiliza ferramentas da arte cênica e o método “O Mergulho na Primeira Ideia” para desenvolver habilidades como clareza, presença, escuta e improvisação. O investimento é de R$ 49,90 por participante.

“Comunicar bem vai muito além de preparar uma fala. É saber ouvir, estar presente e encontrar as palavras certas, mesmo diante do inesperado. Nossa proposta é ajudar as pessoas a desenvolverem essa segurança e espontaneidade para se expressarem com mais naturalidade”, afirma Guido Caratori.

No dia 31/10, das 10h às 11h30, acontece o “Café com Drica”, conduzido por Drica Sanches, que possui mais de 30 anos de experiência em produção e gestão cultural. O encontro propõe uma conversa prática sobre elaboração de projetos, editais, leis de incentivo e oportunidades para transformar ideias em iniciativas culturais. O investimento também é de R$ 49,90 por participante.

“Muitas pessoas têm boas ideias para projetos culturais, mas não sabem por onde começar. Queremos criar um espaço de troca de experiências, esclarecer dúvidas e mostrar que, com orientação e planejamento, é possível transformar essas ideias em projetos que possam sair do papel”, explica Drica. As duas atividades possuem vagas limitadas. Mais informações e inscrições pelo telefone (17) 99167-4300.