Recicláveis colocados após a passagem do caminhão podem ficar sem coleta, alerta Saev 

Autarquia orienta moradores a disponibilizarem os materiais antes das 7h para garantir o recolhimento e evitar acúmulo nas calçadas.

A Saev Ambiental orienta os moradores de Votuporanga a deixar os materiais recicláveis na calçada antes das 7h, no dia programado para a coleta seletiva no bairro. A medida é importante para garantir o recolhimento dos resíduos, já que o caminhão pode passar no início da manhã e não retornar ao mesmo local.

A orientação busca esclarecer dúvidas e reclamações de moradores que relatam a ausência da coleta. Em alguns casos, os materiais são colocados na calçada depois da passagem da equipe, o que impede o recolhimento naquele dia.

O serviço atende todos os bairros da área urbana de Votuporanga, além do distrito de Simonsen e da Vila Carvalho, conforme programação específica. Para evitar que os recicláveis permaneçam nas calçadas, a recomendação é consultar o cronograma e deixar os resíduos disponíveis com antecedência, sem esperar o caminhão chegar.

Separação correta facilita o recolhimento

Além de respeitar o horário, os moradores devem separar os materiais recicláveis do lixo úmido. Os resíduos podem ser colocados em sacos plásticos, preferencialmente abertos, ou em caixas de papelão e outros recipientes que permitam identificar o conteúdo.

A separação adequada contribui para evitar a contaminação dos recicláveis e favorece o encaminhamento dos materiais para reaproveitamento.

O cronograma por bairro está disponível no site da Saev Ambiental, na página da https://www.saev.com.br/portal/servicos/1024/coleta-seletiva/. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pelos telefones 0800 770 1950 e (17) 3405-9190.