Lendas do interior paulista ganham vida em HQ coletiva

Publicação reúne sete histórias ilustradas à mão, produzidas durante formação gratuita de novos quadrinistas; lançamento da edição física será acompanhado de exposição e palestra no Parque da Cultura.

Leidiane Caroline

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A história em quadrinhos coletiva “Lendas da Terra Vermelha” ganha sua edição física neste sábado, 31 de outubro, em Votuporanga. O lançamento será realizado às 17h30, no Cinema Cultural, no Parque da Cultura, e contará com a palestra “Vivências através dos Quadrinhos” e exposição fotográfica e artística.

Com sete histórias ilustradas à mão, a obra reúne seis narrativas autorais desenvolvidas pelos alunos participantes do projeto e uma história criada pelo professor Tyler Bertrand Pereira de Souza. As tramas percorrem o imaginário fantástico das lendas do interior paulista, com personagens e acontecimentos que transitam entre assombrações, mistérios sobrenaturais e experiências extraterrestres.

Da oficina à publicação

A HQ é resultado do projeto “Lendas da Terra Vermelha: Formação de Quadrinistas”, que promoveu um curso gratuito com 12 encontros de três horas cada, reunindo seis alunos.

Realizada em Votuporanga, entre agosto e setembro, a formação teve como objetivo apresentar os fundamentos da linguagem dos quadrinhos e estimular a criação de histórias autorais inspiradas no patrimônio cultural do interior paulista.

Durante as aulas, os participantes aprenderam técnicas de desenho, construção de roteiros e contação de histórias por meio da linguagem visual. O processo incluiu diferentes etapas da produção de uma HQ, da concepção narrativa à elaboração das ilustrações.

“Desenho é a prática de diferentes técnicas, e ensiná-las em 12 aulas é um desafio, especialmente quando se soma a isso a contação de histórias em formato de quadrinhos. Minha turma foi muito dedicada, e tenho muito orgulho dos meus alunos, que produziram suas histórias à mão. Com muita pesquisa sobre cidades como Votuporanga, Riolândia e outras da região, eles construíram narrativas e tiveram sua primeira publicação como quadrinistas. Esse projeto é extremamente importante porque transforma o aluno em artista. Além de aprender artes visuais, ele inicia sua trajetória na vida artística. É isso que quero dizer com a frase: ‘A cultura transforma vidas’”, explica Tyler.

A HQ já pode ser lida gratuitamente na plataforma digital Funktoon (www.funktoon.com/serie/lendas-da-terra-vermelha), dedicada à publicação de quadrinhos nacionais. A edição física estará disponível para consulta na Biblioteca Municipal “Castro Alves” e na biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Câmpus Votuporanga.

Quadrinhos e experiências

A palestra “Vivências através dos Quadrinhos”, conduzida por Rafa Victória, integra a programação do lançamento e propõe uma reflexão sobre as experiências e possibilidades narrativas dessa linguagem artística. Mestranda em Letras pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), a pesquisadora participa da atividade que acompanha a apresentação da obra ao público.

A exposição reúne fotografias do processo de produção da HQ e desenhos originais, demonstrando, por meio das imagens, as etapas de elaboração e criação manual das histórias.

O projeto é realizado com apoio da Prefeitura de Votuporanga, através do Programa Bolsa Cultura 2026, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Os organizadores convidam o público a comparecer fantasiado em referência ao Halloween.

Lançamento da edição física de “Lendas da Terra Vermelha” e palestra “Vivências através dos Quadrinhos”