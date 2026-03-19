Arias desencanta, Palmeiras vence Botafogo e retoma liderança do Brasileiro 

Em duelo quente no Allianz Parque, Verdão vence mais uma e ultrapassa São Paulo.

O Palmeiras venceu o Botafogo por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque, e somou mais três pontos que lhe devolveram a liderança do Brasileirão. Allan e Arias marcaram para os mandantes, enquanto Danilo diminuiu. Com o resultado, o Verdão chegou a 16 pontos e ultrapassou o rival São Paulo. Do outro lado, o Botafogo segue com três pontos e permanece na zona de rebaixamento.

Foi o primeiro confronto da sétima rodada do Brasileirão. Foi a quinta vitória do Palmeiras na competição, suficiente para o time de Abel Ferreira ultrapassar o São Paulo e retomar a liderança – os dois times têm 16 pontos, mas o Verdão leva vantagem no saldo de gols. O Botafogo só tem um triunfo até aqui e amarga a 17ª colocação, na zona de rebaixamento.

A partida marcou o reencontro de jogadores que fizeram história pelo clube, agora vestindo outras camisas. Um deles foi Danilo, ex-Palmeiras, que marcou o gol do Botafogo. O meia levantou as mãos e não comemorou.

Do outro lado, Marlon Freitas, hoje no Verdão, reencontrou a equipe carioca onde também fez história. O clima, porém, foi diferente. O volante discutiu com ex-companheiros, entre eles Correa e Marçal, e a confusão se estendeu após o apito final, sendo contida por seguranças.

Uma das contratações mais midiáticas do Palmeiras para a temporada, Arias marcou seu primeiro gol com a camisa do Verdão após sete jogos. O colombiano fez o segundo da partida ao fintar a defesa e bater na saída de Raul.

Com a bola rolando…

O Botafogo até tentou tomar a iniciativa e teve a primeira finalização do jogo. Aos dois minutos, Matheus Martins aproveitou cruzamento na pequena área, mas finalizou para fora. Foi o único momento de superioridade da equipe carioca, que passou a ser sufocada pelos mandantes.

Aos sete, após boa jogada coletiva, Andreas Pereira finalizou, a bola desviou em Allan e entrou: 1 a 0 para o Palmeiras. Os comandados de Abel Ferreira empilharam chances para ampliar. A pressão aumentou ainda mais aos 43, quando Medina derrubou Arias para parar contra-ataque e foi expulso.

Com um jogador a mais, o Palmeiras não demorou a ampliar. Logo no início do segundo tempo, Arias aproveitou contra-ataque, fintou a marcação e marcou seu primeiro gol pelo Verdão.

O Botafogo foi corajoso e melhorou após a entrada de Santi Rodríguez. Danilo, principal articulador da equipe carioca, fez boa jogada com Matheus Martins e aproveitou um raro vacilo da defesa para diminuir. Ainda assim, os comandados de Abel Ferreira controlaram o duelo e garantiram a vitória.

Próximo compromisso

As equipes voltam a entrar em campo pelo Brasileirão no próximo sábado. Às 16h, o Botafogo encara o Red Bull Bragantino, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Mais tarde, às 21h, o Palmeiras terá um clássico com o São Paulo, no Morumbis.

*Com informações do ge