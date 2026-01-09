Chamado de “narcoafetivo”, PT aciona Justiça contra vice de Tarcísio 

PT aciona Justiça após vice de Tarcísio chamar partido do presidente Lula de “narcoafetivo” em comentários sobre crise na Venezuela.

Após o governador em exercício do Estado de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), chamar o PT de partido “narcoafetivo“, a legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acionou judicialmente, nesta terça-feira (6.jan), o vice do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A crítica de Ramuth, feita durante uma agenda na zona sul da capital paulista na segunda-feira (5), foi encaixada quando ele falava sobre a possibilidade de o estado de São Paulo receber uma leva de imigrantes venezuelanos.

“Eu acredito que esse êxodo vai acabar levando aquelas pessoas que estão na fronteira a retornar ao seu país, onde ele [o cidadão venezuelano] vai poder desfrutar de liberdade e vai deixar de ter aquele Estado narcoafetivo, como o PT que nós temos aqui no nosso país. Lamentavelmente, o partido que está no poder aqui no Brasil é um partido narcoafetivo. Assim como a gente tinha o regime na Venezuela narcodependente”, disse o político.

O secretário Nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares, criticou duramente a postura do vice-governador, afirmando que “mentiras, fake news e tentativa de manipulação da opinião pública são expedientes que a direita brasileira tenta normalizar, mas são inaceitáveis. Quanto mais vindas de uma autoridade eleita”.

Para o secretário, “quem deveria dar exemplo de ética e compromisso público se deixa levar pelo desespero de uma iminente derrota eleitoral e mente, descaradamente. Acionamos a Justiça e ele vai ter que responder pelo crime cometido”.

No último sábado (3), Tarcísio já havia alfinetado o partido adversário ao elogiar a ação norte-americana que, violando o direito internacional, atacou a Venezuela e prendeu o ditador do país, Nicolás Maduro.

Valadares reforçou ainda a necessidade de controle sobre o ambiente digital. “Internet e redes sociais não podem mais ser terra sem lei. O mundo inteiro está atento a isso e por isso eu sigo defendendo a regulação das redes sociais. Mentiu, tem que pagar”, declarou.

Caso Bilynskyj

A iniciativa contra Ramuth soma-se a outras medidas jurídicas adotadas pela legenda para coibir associações criminosas sem lastro fático. Recentemente, o PT também protocolou uma ação por danos morais contra o deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) na 2ª Vara Cível de Brasília/DF.

No caso de Bilynskyj, o partido aponta que o parlamentar usou suas redes sociais para propagar um vídeo que associava falsamente o partido e o presidente Lula ao narcotráfico internacional.

Além do pedido de remoção imediata do conteúdo, o PT pleiteia uma indenização de R$ 30 mil, ressaltando que “a liberdade de expressão não pode ser utilizada como escudo para macular a honra de terceiros com crimes inexistentes”.

*Com informações do Metrópoles