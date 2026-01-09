CAV encerra preparação para o Paulistão A2 

A Pantera Alvinegra estreia contra o Água Santa, neste sábado (10), às 18h, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense finaliza na manhã desta sexta-feira (9.jan), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, a preparação para o Campeonato Paulista da Série A2 de 2026. A Pantera Alvinegra estreia neste sábado (10), às 18h, na Toca, contra o Água Santa. A partida marca o início da caminhada do clube em busca do acesso à primeira divisão estadual.

Após 8 semanas de pré-temporada, o elenco do Votuporanguense composto por 24 nomes anunciados e sob comando do treinador Paulo Roberto Santos, viveu intensa preparação, inclusive disputando jogos-treinos contra o Catanduva e Noroeste, dentre outros.

A máxima defendida pelo conhecido “Rei do Acesso”, na fase preparatória, era trabalhar para ter na estreia uma escalação próxima da considerada ‘ideal’: “Estamos na expectativa de que, a cada semana de trabalho, os atletas entreguem aquilo que vamos precisar na competição. Nenhuma equipe começa uma competição 100%. A intenção é aproximar o grupo o máximo possível dos 100%, 90%, e o restante você ganha dentro da própria competição. A nossa intenção é que a equipe esteja bem próxima do ideal”, afirmou o comandante alvinegro.

Confira o elenco da Pantera Alvinegra para o Paulistão A2 2026

Goleiros: Gabriel Félix, Pablo Caíque e Felipão;

Laterais: Vinicius Baracioli, Paulo Victor, Kauã Santos e Watson;

Zagueiros: Amorim, Matheusão, PV e Miranda;

Volantes: Alison Dias, Felipe Benedetti, Daniel e Victor Feitosa;

Meias: Rodolfo e Kauê Muniz

Atacantes: Orlando Júnior, Caio Mancha, Anderson Feijão, Fernandinho, Luiz Thiago, Marcos Nunes e Minho

Ingressos

A Pantera Alvinegra divulgou, nesta quarta-feira (7), após decisão da Federação Paulista de Futebol (FPF), que aplicará os mesmos valores durante todo o Paulistão A2. Confira os setores e valores a serem cobrados na Arena Plínio Marin:

Setor 1 – Área Coberta: R$ 30,00

Setor 2 – Geral: R$ 20,00

Setor Visitante: R$ 20,00

Os ingressos poderão ser adquiridos em pontos de vendas, como por exemplo às bilheterias da Arena Plínio Marin, ou ainda pelo site guichê web.