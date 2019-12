CENTRO SOCIAL EM FESTA – Seja bem vindo ao Circo do Bem Viver

Para encerrar o ano monitores do Centro Social de Votuporanga fizeram a festa com as crianças e adolescentes, 140 no total, do Projeto Bem Viver, que recebem atividades em dois períodos na entidade diariamente.

Na noite da ultima segunda-feira, no salão de festa, foi montado o Circo do Bem Viver e o que não faltou foi muita alegria e diversão: palhaço, malabares, mágica, dança, musica, coral, capoeira, além de pipoca, cachorro quente, algodão doce e refri.

Presença maciça dos pais que foram conferir de perto tamanho profissionalismo que envolve as pessoas envolvidas com o projeto.

Projeto Bem Viver

QUEM ATENDE

Crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idades entre 6 e 14 anos, que se encontram em situação de vulnerabilidade. Elas são encaminhadas para o projeto em Votuporanga (Bem Viver I) ou no Distrito de Simonsen (Bem Viver II) pelo CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário e outras entidades da rede ou por procura direta na entidade.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Janeiro a dezembro, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

NÚMERO DE ATENDIDOS

Em Votuporanga:

140 crianças e adolescentes.

No Distrito de Simonsen:

40 crianças e adolescentes.

ATIVIDADES REALIZADAS

O Bem Viver I acontece na sede da entidade, em Votuporanga, enquanto as ações do Bem Viver II ocorrem no Distrito de Simonsen, em um local cedido pela Prefeitura. Ambas contam com atividades de convivência e fortalecimento de vínculos que buscam oferecer meios de superação da vulnerabilidade e evitar situações de risco. Conheça algumas das ações:

Algumas das ações desenvolvidas: