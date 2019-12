Campeonato encerra aulas de natação do Colégio Unifev em 2019

Realizado no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária, evento contou com a participação de cerca de 90 atletas dos ensinos fundamentais I e II

Na manhã do último sábado (dia 7), o Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária sediou o 2° Campeonato de Natação do Colégio Unifev. Os alunos dos ensinos fundamentais I e II puderam mostrar seus talentos de nado aos familiares e receber deles as medalhas de participação.

Na presença dos docentes responsáveis pelas aulas, Prof. Esp. Antônio Benjamin da Silva (Toninho) e Profa. Esp. Adriana Cristina Gratão Cabral, da coordenadora Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola e da diretora da Escola, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, cerca de 90 atletas participaram do torneio. Todos conquistaram medalhas ao final do desafio.

Na oportunidade, divididos em grupos de iniciantes e de aperfeiçoamento, os alunos demonstraram o desenvolvimento de suas habilidades em diversos estilos, como borboleta, costa, peito e crawl. O esporte, que busca o aprimoramento constante, é incentivado como projeto extracurricular na Instituição.

Segundo o professor Toninho, a atividade auxilia na saúde e na disciplina, mas é a motivação que vem dos pais a ferramenta fundamental para o crescimento saudável das crianças. “Aqui, é importante que eles se sintam felizes, acima de tudo. Por isso, nunca devemos comparar as crianças. Cada uma tem seu tempo e aqui pode haver muitos nadadores profissionais”, argumentou.

Para Patrícia Martins, mãe das pequenas Cecília e Gabriela, de 7 e 10 anos (respectivamente), a atividade extracurricular é importante para o desempenho físico e social das garotas. “Todo estímulo que sai da grade curricular convencional é maravilhoso”, enfatizou.

O evento, o segundo realizado neste ano, marcou, também, o encerramento das aulas de natação de 2019. A diretora destacou os detalhes para a inscrição da atividade no ano letivo de 2020. “Pais, não se esqueçam de matricular seus filhos nas aulas de natação do ano que vem. Atenção para os documentos e exames solicitados para garantir que eles possam continuar tranquilamente”, enfatizou.