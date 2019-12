IMÓVEIS – Vantagens de investir no aluguel de imóveis em Votuporanga e região

Localizada no noroeste do Estado de São Paulo, a cidade de Votuporanga está inserida da Microregião de Votuporanga, que é composta por 9 municípios e pertence à Mesorregião de São José do Rio Preto. Fazem parte dela as cidades de Álvares Florença, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia, Valentim Gentil e a própria cidade de Votuporanga.

Comprar uma casa para alugar na região de Votuporanga tem sido o desejo de muitos investidores, especialmente pelo fato de que a cidade é uma das com melhores índices de qualidade de vida e desenvolvimento humano. E isso é um atrativo para o mercado imobiliário, especialmente quem deseja investir para alugar.

Aliás, essa é uma das práticas mais usadas nos últimos anos em grande parte do mundo. Principalmente, porque esse modelo de negócios caracteriza-se por ser moderadamente lucrativo e o mais importante é que geralmente é estável e fácil de implementar. Mas essa maneira de gerar dinheiro semi-passivo ainda é lucrativa? Neste artigo, forneceremos as diretrizes necessárias para que você possa fazer da compra de imóveis em Votuporanga um chamariz para alugar e consolidar um negócio lucrativo.

É rentável comprar um imóvel para alugar?

Essa questão muito subjetiva sempre dependerá de muitos fatores externos que podem afetar o valor do investimento e o retorno do mesmo, mas, em geral, ainda pode ser um negócio lucrativo e uma fonte de renda sustentável e estável, para isso. Atualmente, esta é uma modalidade amplamente implementada por todos os tipos de pessoas, empresas imobiliárias, até mesmo qualquer pessoa em geral, sem nenhum conhecimento do assunto.

Normalmente, esses tipos de investimentos são feitos para um empréstimo, pois é difícil ter uma solvência financeira alta o suficiente para adquirir um imóvel a qualquer momento. A pessoa que deseja adquirir a casa ou o imóvel em questão, o faz por meio de um empréstimo bancário com o qual uma casa, apartamento ou qualquer imóvel é comprado, o mais normal é que esse imóvel seja disponibilizado a uma agência imobiliária que execute todos os procedimentos para ser alugado com muitos benefícios para o inquilino.

Atualmente, vemos pessoas que alugam uma casa sem intermediários. Essa era uma prática amplamente usada há alguns anos, mas perdeu força devido às grandes desvantagens no nível de controle e às garantias fornecidas. Para quem busca por imóveis em São José do Rio Preto, na região, há possibilidades de conseguir negociar aluguel diretamente com proprietários, mas também existem muitas boas imobiliárias para isso – que dão garantia a locadores e locatários, evitando prejuízos contratuais e dores de cabeça durante a vigência e encerramento de um contrato.

Vantagens de alugar uma casa ou apartamento

Esse tipo de negócio oferece certas vantagens que cativam e incentivam um grande número de pessoas a implementá-lo como modelo de negócios e geração de renda. Em seguida, listaremos os três principais benefícios de curto e longo prazo do investimento em habitação para locação.

Renda periódica e estável: uma das vantagens mais atraentes para os investidores imobiliários ao alugar um apartamento é o fato de receber uma renda mensal estável e constante, mantida durante o período em que a pessoa está ocupando a casa.

Fácil de alugar: Atualmente, existe uma grande demanda para ocupar casas para alugar , todos os dias há mais pessoas ocupando os cantos do mundo e menos espaço para ter sua própria casa, por isso, geralmente é fácil receber constantemente ofertas para ocupar uma casa.

Negócios seguros: com a ajuda de agências imobiliárias, é um negócio muito mais seguro do que no passado, quando conhecemos inquilinos irresponsáveis ​​que não pagavam aluguel e não tínhamos ferramentas suficientes para prosseguir com eles, os agentes imobiliários nos ajudavam, fornecendo-nos mais segurança graças a seus seguros e apólices que garantem nosso aluguel mês após mês, independentemente do comportamento do usuário que o habita.

Desvantagens de alugar uma casa ou apartamento

Como qualquer empresa, nem tudo é cor-de-rosa e a lucratividade não é 100% garantida, há certos casos em que nosso bom investimento pode se tornar um grande pesadelo para quem deseja um imóvel na região de Votuporanga.

Despesas adicionais: como toda empresa exige investimento e manutenção, uma casa geralmente não é algo estável e imóvel que nada de ruim aconteça. Para essas casas ou apartamentos, é necessário fazer periodicamente certos ajustes para garantir que o inquilino esteja satisfeito e nossa casa não vá para o chão. Sem contar com os possíveis problemas que possam surgir, como danos estruturais, encanamentos ou qualquer outro tipo, pode gerar despesas recorrentes que tornarão a habitação e o aluguel menos rentáveis ​​do que o esperado.

Difícil de alugar: em uma das vantagens, falamos sobre como é fácil alugar uma casa, mas não em todos os casos, por vezes, por fatores externos ou de preço, é complexo alugá-la e, às vezes, por muitas meses desocupados, oferecendo-nos mais despesas e perdas do que benefícios.

Não é uma fonte exponencial de renda: a lucratividade de uma empresa que fala sobre crescimento baseia-se no fato de evoluir e aumentar a receita dia após dia. No caso de uma casa, isso não se aplica, uma vez que a renda geralmente é estável e contínua por pelo menos um ano inteiro, no qual, quando cumprida, podemos aumentar uma certa porcentagem do valor da mesma, o que é muito pouco para considerar um negócio. Rentável a longo prazo, ao contrário, poderia ser considerado um negócio estável e sustentável no tempo, que nos dará renda recorrente, mas comprar casas à venda em São José do Rio Preto para alugar provavelmente não o enriquecerá em longo prazo.

Dicas para alugar uma casa

Se você deseja investir em imóveis para alugar e, assim, obter uma fonte de renda recorrente ao longo do tempo e garantir que seja o mais rentável possível, ofereceremos estas dicas para garantir que seu investimento possa ser recuperado e se torne lucrativo:

Localização é a chave para a lucratividade: Um dos fatores mais importantes ao investir em imóveis a serem alugados é a sua localização. Quando uma pessoa deseja adquirir uma casa para morar, ela espera uma área tranquila e segura, com acesso a escolas, supermercados e outros confortos do dia-a-dia, oferecendo uma casa em uma área perigosa, barulhenta e remota da civilização. O preço também se tornará muito mais difícil de alugar e o tornará estável para as pessoas que moram nele. Uma casa usada tem mais vantagens: se o objetivo é alugá-la, ela não tem vantagem de ser nova, ela traz muitas mais desvantagens e o mais importante é o fato que o valor do investimento é geralmente maior para um imóvel novo e, no momento da locação, deve ser oferecido pelo mesmo valor que o valor usado, o que fará com que o retorno do investimento demore muito mais e a lucratividade seja afetada.

Evite comprar casas muito caras: quando pretendemos usar uma casa ou apartamento para alugar, um fator importante a considerar é não investir em algo que vai demorar pra gerar lucratividade.

