Palmeiras ganha reforços e viaja para decidir Libertadores 

Após perder para o Grêmio nessa terça com reservas, Verdão recebeu reforço dos 11 poupados e segue para Lima nesta quarta-feira. Partida decisiva com o Flamengo acontece no sábado.

Na semana mais importante de sua temporada, o Palmeiras agora canaliza toda a atenção para a final da Conmebol Libertadores. Sábado, o Verdão busca o tetracampeonato continental na decisão contra o Flamengo, às 18h (de Brasília), no estádio Monumental em Lima, no Peru.

Por causa desse jogo, Abel Ferreira deixou 11 potenciais titulares fora do confronto dessa terça, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras perdeu por 3 a 2.

Os jogadores ganharam mais um dia de recuperação em São Paulo e reforçaram a delegação em Porto Alegre no fim da tarde de terça. Destes 11, Piquerez, Andreas Pereira e Allan ficaram no banco de reservas contra o Grêmio – os dois últimos entraram no segundo tempo e jogaram alguns minutos.

Toda a delegação viajará para a final da Libertadores, incluindo os lesionados Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho. Os três já embarcaram com a maior parte do elenco na segunda para a capital gaúcha.

Em vez de voltar para São Paulo/SP, o Palmeiras dormiu em Porto Alegre na noite desta terça e deixou o hotel por volta das 11h30. O avião fretado partirá direto para Lima, nesta quarta-feira. A chegada na capital peruana está programada para aproximadamente 19h (horário de Brasília).

Embora os poupados Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo (suspenso contra o Grêmio), Piquerez, Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Allan, Flaco López e Vitor Roque indiquem um possível 11 titular, o Palmeiras ainda pode ter novidades.

Isto porque Felipe Anderson e Sosa têm disputado a vaga no lado esquerdo do setor ofensivo e foram titulares contra o Grêmio. Se Abel optar por jogar com Raphael Veiga e Allan, por exemplo, um deles teria que ser deslocado para este setor.

Nesta quinta e sexta-feira, o Verdão fará treinos na parte da tarde no estádio do Alianza Lima para definir estas dúvidas. Sábado, o time ficará em concentração até o momento do duelo.

O Verdão tenta encerrar a temporada com pelo menos um título. Desde que Abel Ferreira assumiu o comando, a equipe nunca passou uma temporada sem levantar taças.

