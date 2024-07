Corinthians bate o Vitória nos acréscimos e volta a vencer no Brasileirão 

Garro marca duas vezes no primeiro tempo, Leão consegue empate na reta final e Giovane garante gol e fim do jejum do Timão.

O Corinthians venceu o Vitória por 3 a 2, na noite desta quinta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Garro marcou duas vezes no primeiro tempo, o Leão conseguiu o empate na reta final do segundo tempo e quando parecia que o empate estava definido, Giovane aproveitou sobra dentro da área para marcar o gol da vitória do Timão nos acréscimos e encerrar o jejum de nove rodadas sem vencer na competição.

A vitória deixou o Corinthians com 12 pontos na tabela, mesma pontuação do Vitória. No entanto, o Timão segue dentro da zona de rebaixamento por ter um triunfo a menos que o rival no Brasileirão. Mesmo derrotado, o Leão vai encerrar a rodada fora das quatro últimas posições.

Próximo compromisso

O Corinthians entra em campo novamente neste domingo, às 16h, contra o Cruzeiro, no Mineirão.