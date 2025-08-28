Bebê de 9 meses morre com sintomas de intoxicação e desidratação em Araçatuba; mãe acusa negligência médica 

Segundo o boletim de ocorrência, mãe levou seu filho quatro vezes em Unidade Básica de Saúde (UBS) e no Pronto Socorro Municipal (PSM).

Um bebê de nove meses morreu em Araçatuba/SP na segunda-feira (25.ago) com sintomas de desidratação e intoxicação. A mãe acusa uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e o Pronto Socorro Municipal (PSM) de negligência médica.

Segundo declarado pela mãe no boletim de ocorrência, a criança começou a passar mal na madrugada de domingo (24). Ela levou a criança no PSM, onde foi medicada para febre e vômito e foi liberada.

Porém, ao voltar para casa, a criança teve diarreia constante e não parava de tossir. A mãe, então, a levou à UBS do bairro Morada dos Nobres, onde disse à médica que seu filho estava com desidratação.

Porém, a médica não teria examinado a criança e teria dito que, como já estava medicada, não poderia receber mais nenhum remédio específico, orientando a mãe a hidratar o seu filho com água e os liberando.

No mesmo dia, na parte da tarde, a mãe voltou ao PSM, pois a criança continuava se desidratando. Nenhum exame foi pedido e o bebê recebeu um soro de hidratação e alimentação. Depois de se alimentar, a criança vomitou e novamente teve diarreia, sendo liberada da unidade.

Foi então que, na segunda-feira, a criança não respondeu aos chamados da mãe e apresentava sonolência. A mãe, então, a levou até a mesma UBS, de onde foi encaminhada para a emergência.

Encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para a Santa Casa, a criança foi transferida para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal da unidade. Um tempo depois, a mãe foi avisada de que seu filho tinha morrido.

A causa da morte informada pela mãe foi desidratação de terceiro grau, intoxicação e um choque “hipovolêmico” – emergência médica onde o corpo do paciente perde uma quantidade significativa de sangue ou outros fluidos que impedem que o coração bombeie oxigênio e sangue para os órgãos.

O caso foi registrado como não criminal. A polícia investiga.

Prefeitura responde

A Prefeitura de Araçatuba informou que se solidarizar com a família e constatar que, após apuração detalhada, “todos os procedimentos foram corretos em seu atendimento, tanto no Pronto-Socorro Municipal quanto na UBS Morada dos Nobres, com a criança respondendo positivamente ao tratamento aplicado”.

Segundo a Prefeitura, no intervalo entre o terceiro atendimento feito no PSM e o quarto na UBS, período no qual a criança permaneceu em casa, “houve piora no quadro clínico, com sinais vitais comprometidos. Dada a gravidade do caso, a criança foi encaminhada pelo Samu à Santa Casa, onde foi constatado o óbito”.

