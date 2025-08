CAV participa do Legado da Copinha 2025 na FPF 

Evento destinou um kit composto por 24 bolas, 60 coletes e 5 cones que será destinado a projetos sociais geridos pela Secretária de Esportes e Lazer de Votuporanga.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Penalty, uma marca 100% brasileira e referência no mercado de material esportivo, une forças com a Federação Paulista de Futebol (FPF) para realizar o “Legado da Copinha”. Este ‘case’ de sucesso reuniu representantes – prefeitos, autoridades e clubes que vão participar da Copa São Paulo 2026 – na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta quarta-feira (30.jul), no Edifício Pelé, em São Paulo/SP.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer o futebol de base e gerar um impacto positivo nas comunidades que sediam a Copa São Paulo de Futebol Jr., a Copinha, maior competição de categorias de base do mundo.

Na edição 2025, foram distribuídas, ao todo, 768 bolas oficiais, 1.920 coletes e 334 cones. Desta forma, os três anos de Legado da Copinha já somam mais de 2.400 bolas, 5.500 coletes e mil cones, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da prática esportiva local.

Na oportunidade, o Clube Atlético Votuporanguense esteve representado pelo presidente Edilberto Fiorentino – Caskinha, enquanto Votuporanga foi representada pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari.

Para Votuporanga, o Legado da Copinha 2025 destinou um kit composto por 24 bolas, 60 coletes e 5 cones que será destinado a projetos sociais geridos pela Secretaria de Esportes e Lazer.