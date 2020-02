CAV realiza mudanças  para enfrentar a Portuguesa

Esperando espantar má fase, Alvinegro enfrenta a Portuguesa, pela quarta rodada do Paulista Série A2.

Em busca dos primeiros pontos no Campeonato Paulista Série A2, o técnico Marcelo Henrique Dias fará algumas mudanças na Votuporanguense para pegar a Portuguesa, neste domingo, às 10h, na Arena Plínio Marin, pela quarta rodada. Para o presidente Marcelo Stringari, o técnico não é o grande culpado pelo momento da equipe.

“Sabemos que o treinador vive de resultados, isso é praxe no futebol. No entanto, o Marcelo (Henrique) é um profissional muito competente e acima de tudo trabalhador. Temos um grande elenco, mas as coisas não estão acontecendo como planejamos. Vamos buscar os três primeiros pontos contra um grande adversário. Pedimos compreensão e apoio mais uma vez do nosso torcedor”, finalizou o cartola.

MUDANÇAS

Em relação ao time, são várias as mudanças. Nas laterais, Genílson sai para a entrada de Danilo Belão, enquanto Patrick Calmon dever dar lugar para Cesinha. Na zaga, Dutra entra no posto de Lula. No ataque, Tom ganha chance contra a Lusa.

O time provável do Alvinegro conta com: Edson Kolin; Danilo Beão, Júnior Goiano, Dutra e Cesinha; Jean Henrique (Vitor Braga), Everton e Ricardinho; Tom, Alvinho e Mizael.