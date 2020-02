Faleceu hoje em Votuporanga, às 15h, aos 55 anos, o Sr. Ademir Della Rovere. Ele deixa a esposa Nair Campello e as filhas Monique Della Rovere e Marjorie Della Rovere. Seu corpo será velado a partir das 23h30 deste sábado, no Velório Municipal de Votuporanga. Ainda não foi definido o horário do sepultamento.